Нападника затримала поліція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Що відомо про напад на співробітника ТЦК у Луцьку

Речниця поліції Волині Ольга Бузулук повідомила виданню, що під час перевірки військово-облікових даних 31-річний місцевий житель ударив ножем 27-річного військовослужбовця ТЦК і СП.

Зловмисника вдалося затримати. Тоді як потерпілого госпіталізували з різаною раною лівого плеча. Наразі його життю нічого не загрожує.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі при виконанні обов'язку. Санкція статті передбачає від трьох до пʼяти років обмеження або позбавлення волі.

До слова, раніше схожий випадок стався у Кременчуці. Там група цивільних напала на працівників ТЦК, які проводили заходи з оповіщення громадян. Для нападу зловмисники використали перцевий балончик і травматичний пістолет.