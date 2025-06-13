Правоохоронці кваліфікують цей випадок як тяжкий злочин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про напад на військового ТЦК в Одесі

За даними Одеського обласного ТЦК і СП, під час перевірки військово-облікових документів співробітники зупинили чоловіка. Він відмовився пред'являти документи групі оповіщення. Після чого намагався втекти та поранив ножем військовослужбовця.

Нападника швидко обеззброїли та затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для документування правопорушення.

Наразі життю та здоров'ю пораненого нічого не загрожує.

Застосування зброї проти представника Збройних Сил України – це напад, який не має і не може мати жодних виправдань,

– відреагували в Одеському обласному ТЦК.

Затриманому інкримінували, зокрема, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Нагадаємо, у Полтаві чоловік відмовився їхати до ТЦК, через що виник конфлікт із представниками групи оповіщення. Під час сутички він травмував патрульного й зламав бодікамеру. Після цього чоловік поскаржився на погане самопочуття, тому його доправили до лікарні.