Скоївши ДТП, водій зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, передає 24 Канал із посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

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Збив та втік

Відомо, що військовослужбовця вже затримали. Йому вручили підозру. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. У суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Також за фактом ДТП проводиться службове розслідування. Черкаський ОТЦК та СП співпрацює з поліцією.

Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання,

– йдеться у повідомленні у військкоматі.

До слова, 50-річний переселенець Олексій Науменко помер у Стрийському ТЦК. Родичі та свідки стверджують, що чоловік мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Коли йому стало погано, ніхто не викликав "швидку".