Совершив ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, передает 24 Канал со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

Смотрите также На Харьковщине мужчина выпал из окна здания ТЦК, когда пытался убежать: отреагировала полиция

Сбил и убежал

Известно, что военнослужащего уже задержали. Ему вручили подозрение. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет. В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Также по факту ДТП проводится служебное расследование. Черкасский ОТЦК и СП сотрудничает с полицией.

Приносим искренние извинения потерпевшей по ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления,

– говорится в сообщении в военкомате.

К слову, 50-летний переселенец Алексей Науменко умер в Стрыйском ТЦК. Родственники и свидетели утверждают, что мужчина имел серьезные проблемы со здоровьем. Когда ему стало плохо, никто не вызвал "скорую".