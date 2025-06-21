Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о гибели мужчины в Стрыйском ТЦК

Алексей Науменко умер в Стрыйском РТЦК, куда его доставили вечером 17 июня после проверки документов. В справке судебно-медицинской экспертизы указано, что причина смерти – предварительно неуточненная. По словам брата погибшего Александра, Алексей имел хронические заболевания.

В прошлом году у него было предынсультное состояние и он лечился в Стрыйской больнице. Ну сугубо там с сосудами, артериями, холестерин. И он собирался идти на ВВК, но чтобы у него были все данные на руках. И была загвоздка: все сделал, а УЗИ сосудов нет, потому что врач ушел в отпуск. Ночью, когда он умер, нам никто не сообщил, никто ничего не сказал,

– рассказал брат погибшего.

Семья Науменко является переселенцами из Донецкой области. Александр утверждает, что Алексей обновил военно-учетные данные еще более месяца назад в приложении Резерв+.

"Вот у меня в кармане телефон брата. Науменко Алексей Анатольевич был на учете в Краматорском ТЦК и СП по месту жительства в Константиновке. Он уточнил вовремя данные – 12.05.2025 года", – добавил Александр.

Резерв+ погибшего мужчины / Фото Суспильного

Вечером, когда Алексея остановила полиция, вместе с ним в машине была его соседка Мария. Они вместе возвращались из Стрыя.

У него поднялось давление, он пил таблетку. Я попросила полицейского, чтобы дал воды попить, он сказал, что он не знает, есть ли. Сказала, и дайте ему повестку, он завтра поедет, ему со здоровьем не очень хорошо. Второй сказал – нет, надо вызывать наряд. Подъезжает бус со всеми остальными, их очень много было. Ему стало плохо. Мы согласились ехать в ТЦК. Я там так умоляла, я же видела, что он выпил таблетку, что ему плохо становится. Я умоляла: вызовите "скорую", потому что человеку плохо, или отпустите его домой, а он завтра придет на ВВК,

– рассказала Мария.

По ее словам, Алексея в тот вечер из помещения ТЦК не выпустили. Она ушла оттуда около 22:45. На следующее утро, позвонив на его номер, узнала, что мужчина умер.

Напомним, что во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что мужчина не имел военно-учетного документа и ни разу не появлялся в РТЦК после введения военного положения. Также у него отсутствовали сведения о прохождении ВВК. В ОТЦК добавили, что скорую вызвали сразу после того, как Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца.