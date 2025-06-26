Об инциденте в Facebook рассказал военный Тарас Деяк. По его словам, Александр Усенко имеет вторую группу инвалидности. Мужчина сейчас работает в организации "Ветеранский Хаб. Закарпатье" и представляет Закарпатскую область в команде по адаптивным видам спорта CS Gladiator, передает 24 Канал.

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Реакция ТЦК и извинения

Закарпатский ОТЦК и СП сообщил, что начальник Ужгородского РТЦК и СП лично встретился с Усенко и представителями ветеранского сообщества и извинился за действия своих подчиненных.

Мы подчеркиваем: случаи неуважения – как со стороны представителей ТЦК, так и со стороны граждан – недопустимы и не должны повторяться,

– говорится в сообщении.

Также там добавили: в отношении военнослужащих, действия которых стали причиной конфликтной ситуации, инициированы служебные меры реагирования в соответствии с установленным порядком.

Александр Усенко прокомментировал этот пост ТЦК. Он заявил, что ни один из тех, кто его оскорбил, не извинился и не признал своей вины. Единственный кто извинился за поведение своих подчиненных – это начальник ТЦК.

Я требую публичного извинения и объяснения, почему ваши работники позволяют себе пренебрежительное и унизительное поведение в отношении людей. Я требую, чтобы виновники понесли справедливое наказание,

– говорится в посте ветерана.

На следующий день "Ветеранский Хаб. Закарпатье" опубликовал видео, на котором двое сотрудников лично извиняются перед ветераном.



Мы в очередной раз доказываем делами, что ни один ветеран не остается сам, когда сталкивается с несправедливостью... Мы надеемся, что эта ситуация станет примером для других, как не следует поступать. Потому что только единство и уважение друг к другу делает нас сильными, ведь наш настоящий враг – российские оккупанты,

– говорится в заявлении хаба.

Сотрудники военкомата извиняются перед Усенко: смотрите видео

Напомним, что военнослужащий ТЦК в Звенигородке сбил на автомобиле женщину на велосипеде и скрылся с места происшествия.