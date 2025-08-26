Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Ужгород.
Что произошло с Белецким?
Местная жительница Мирослава Копинец, которая стала свидетелем инцидента, рассказала, что видела Ивана Белецкого на улице Сечени в Ужгороде, когда из машины вышли 8 человек и забрали его. Женщина начала фотографировать то, что происходит, на телефон, но его пытались забрать и били ее по рукам.
Мужчины, что забрали Ивана Белецкого / фото Мирославы Копинец
Жена Белецкого Ирина Пацкан подтвердила, что ее мужа забрали в ТЦК. Женщина рассказала, что тот прошел ВВК и его признали годным, хотя он недавно перенес операцию – у него удалили сустав.
В Закарпатском областном ТЦК заявили, что Белецкий якобы находился в розыске за несвоевременное обновление данных. Кроме того, там напомнили, что мужчину недавно уволили со службы в Национальной полиции за "нарушение служебной дисциплины". Там подтвердили, что экс-полицейского забрали в ТЦК, где он прошел ВВК и был признан годным к военной службе.
Что известно о скандале вокруг Белецкого?
Иван Белецкий – ветеран российско-украинской и бывший полицейский, которого уволили после того, как он помог ветерану с инвалидностью, которого оскорбили работники ТЦК.
В июне 2025 года двое представителей ТЦК ударили по голове ветерана Александра Усенко. Кроме того, они унижали его, допрашивая о том, где он "купил инвалидность".
После скандала работники ТЦК извинились перед Усенко и конфликт уладили. Как оказалось, этому в значительной мере поспособствовал полицейский Иван Белецкий, который передал видеодоказательства с места событий.
По словам Белецкого, его действия помогли "разрушить ложную версию военнослужащих РТЦК, которые были уверены, что видео с места происшествия не будет, и придумали, что это ветеран к ним приставал".
Однако после этого инспекция Нацполиции начала против Белецкого расследование. По его результатам ветерана уволили.