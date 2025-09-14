Фахівці з адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" пояснили, за яких умов мобілізований працівник може зберегти за собою заробітну плату, передає 24 Канал.
Чи можуть мобілізовані розраховувати на збереження зарплати?
Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, за мобілізованими громадянами зберігається їхнє робоче місце.
Однак, щодо заробітної плати, роботодавець не зобов'язаний її виплачувати, як це передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" від 1 липня 2022 року № 2352.
Водночас юристи зазначають, що певні категорії військовослужбовців мають право на компенсаційні виплати відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань".
До цих категорій належать:
- особи, призвані за мобілізацією;
- контрактники;
- строковики;
- резервісти;
- офіцери, які проходять службу.
За словами адвокатів, така компенсація охоплює всі невикористані відпустки, а також враховує виплати, пов'язані з дітьми.
Зверніть увагу! Ця компенсація не нараховується автоматично – військовослужбовець повинен подати відповідну заяву на ім'я керівника не пізніше останнього дня місяця, в якому він долучається до лав ЗСУ.
Мобілізація восени 2025 року: останні нововведення
В Україні діють оновлені правила виїзду за кордон та відстрочки від мобілізації. Виїхати з країни можуть особи з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, одинокі батьки, а також ті, чиї близькі родичі загинули на війні.
Військовослужбовці мають право на виїзд для навчання, лікування, реабілітації чи відпустки за умови отримання дозволу від ТЦК або військової частини.
Фізичні особи-підприємці не отримують відстрочку від мобілізації лише за фактом ведення бізнесу, але можуть претендувати на неї, якщо їхня діяльність критично важлива для економіки чи забезпечення населення.
Уряд також посилив правила відстрочки для студентів і викладачів, щоб запобігти зловживанням, надаючи її лише за певних умов, зокрема з урахуванням віку, форми навчання та наявності наукового ступеня.