Фахівці з адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" пояснили, за яких умов мобілізований працівник може зберегти за собою заробітну плату, передає 24 Канал.

Чи можуть мобілізовані розраховувати на збереження зарплати?

Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, за мобілізованими громадянами зберігається їхнє робоче місце.

Однак, щодо заробітної плати, роботодавець не зобов'язаний її виплачувати, як це передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" від 1 липня 2022 року № 2352.

Водночас юристи зазначають, що певні категорії військовослужбовців мають право на компенсаційні виплати відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань".

До цих категорій належать:

особи, призвані за мобілізацією;

контрактники;

строковики;

резервісти;

офіцери, які проходять службу.

За словами адвокатів, така компенсація охоплює всі невикористані відпустки, а також враховує виплати, пов'язані з дітьми.

Зверніть увагу! Ця компенсація не нараховується автоматично – військовослужбовець повинен подати відповідну заяву на ім'я керівника не пізніше останнього дня місяця, в якому він долучається до лав ЗСУ.

