Кому доступний виїзд з України на законних підставах у вересні 2025 року – повідомляє 24 Канал.
Хто може виїхати за кордон?
Згідно із законодавством, до списку тих, хто може виїхати з України, входять не військовозобов'язані особи, яких виключили з військового обліку. Наразі за кордон можуть виїхати:
- особи з інвалідністю третьої, другої чи першої групи;
- батьки трьох і більше дітей;
- батьки, які самостійно виховують дитину або доглядають за тяжкохворою дитиною;
- чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні;
- чоловіки віком від 18 до 22 років.
Також перетинати кордон можуть чоловіки, які мають відстрочку по догляду або утриманню людини з інвалідністю, якщо супроводжують цю особу при виїзді.
Окрім цього, для проходження навчання, лікування або реабілітації за кордон можуть виїхати й військові. Вони також можуть виїжджати у відпустку, якщо отримали дозвіл від ТЦК або військової частини.
Виїзд за кордон під час війни: що варто знати?
26 серпня уряд оновив правила перетину кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати під час воєнного стану. Таке рішення спрямоване на те, щоб молодь мала можливість навчатися та проходити стажування за кордоном для розвитку України в майбутньому.
Однак обмеження на виїзд стосуються чоловіків, які обіймають посади в органах державної влади, державних органах або органах місцевого самоврядування.
Також виїзд за кордон під час воєнного стану заборонений військовослужбовицям, співробітницям поліції та держслужбовицям.