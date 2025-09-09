Для цього Ярослав Железняк відправив туди запит. Відповідь він опублікував у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.
Чи рахують у ДПСУ юнаків, що виїхали за кордон?
У вівторок, 9 вересня, народний Депутат Ярослав Железняк опублікував відповідь Державної прикордонної служби України на свій запит від 2 вересня.
З'ясувалося, що окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання державного кордону чоловіками від 18 до 22 років не передбачено.
Хотів дізнатися у ДПСУ, скільки ж чоловіків 18 – 22 років скористалося правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється, ми навіть таку статистику не ведемо,
– прокоментував це депутат.
Виїзд за кордон хлопців 18 – 22 років: останні новини
- Прикордонники спростували нібито "масовий штурм кордону" – з початку вересня пасажиропотік зменшився у порівнянні з серпнем, значних змін не відбулося.
- Для перетину кордону, окрім закордонного паспорта, чоловікам потрібно мати військово-обліковий документ (зокрема в електронній формі), який пред'являють на вимогу прикордонників.
- Також у перетині кордону можуть відмовити, якщо людина перебуває в розшуку або обіймає посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування.