Про ситуацію на пунктах перетину кордону розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Яка ситуація на кордоні?
У ДПСУ заявили, що статистики за віковими категоріями вони не виводять. Водночас після того, як набули чинності зміни до правил виїзду, прикордонники дійсно фіксують українців 18 – 22 років на пунктах пропуску.
Ця категорія громадян присутня на кордоні, але, зазначу, що на пасажиропотік це не вплинуло,
– заявив речник ДПСУ.
Андрій Демченко додав, що за наявності необхідних документів молодь пропускають на виїзд з України. Також зазначається, що потік громадян вищезазначеної категорії фіксують не лише на виїзд, а й на в'їзд до країни.
Прикордонники підкреслюють, що твердження російської пропаганди про "масовий штурм кордону" після ухвалення рішення не відповідають дійсності. Черги формуються не через юнаків, а через загалом високий пасажиропотік.
Також зауважують, що з початку вересня пасажиропотік дещо зменшився в порівнянні з серпнем, але значних змін не відбулося.
Які нові правила перетину кордону чоловіками?
Уряд України 26 серпня оновив правила перетину кордону. Чоловіки віком 18 – 22 років включно тепер можуть виїжджати під час воєнного стану. Це роблять для того, щоб молодь мала можливість навчатися та проходити стажування за кордоном для розвитку України в майбутньому.
Для виїзду за кордон чоловікам до 22 років потрібні закордонний паспорт та військово-обліковий документ.
Обмеження на виїзд стосуються лише чоловіків, які працюють у державних органах чи органах місцевого самоврядування.