Про ситуацію на пунктах перетину кордону розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Яка ситуація на кордоні?

У ДПСУ заявили, що статистики за віковими категоріями вони не виводять. Водночас після того, як набули чинності зміни до правил виїзду, прикордонники дійсно фіксують українців 18 – 22 років на пунктах пропуску.

Ця категорія громадян присутня на кордоні, але, зазначу, що на пасажиропотік це не вплинуло,

– заявив речник ДПСУ.

Андрій Демченко додав, що за наявності необхідних документів молодь пропускають на виїзд з України. Також зазначається, що потік громадян вищезазначеної категорії фіксують не лише на виїзд, а й на в'їзд до країни.

Прикордонники підкреслюють, що твердження російської пропаганди про "масовий штурм кордону" після ухвалення рішення не відповідають дійсності. Черги формуються не через юнаків, а через загалом високий пасажиропотік.

Також зауважують, що з початку вересня пасажиропотік дещо зменшився в порівнянні з серпнем, але значних змін не відбулося.

Які нові правила перетину кордону чоловіками?