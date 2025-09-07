О ситуации на пунктах пересечения границы рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какая ситуация на границе?

В ГПСУ заявили, что статистики по возрастным категориям они не выводят. В то же время после того, как вступили в силу изменения в правила выезда, пограничники действительно фиксируют украинцев 18 – 22 лет на пунктах пропуска.

Эта категория граждан присутствует на границе, но, отмечу, что на пассажиропоток это не повлияло,

– заявил представитель ГПСУ.

Андрей Демченко добавил, что при наличии необходимых документов молодежь пропускают на выезд из Украины. Также отмечается, что поток граждан вышеупомянутой категории фиксируют не только на выезд, но и на въезд в страну.

Пограничники подчеркивают, что утверждение российской пропаганды о "массовом штурме границы" после принятия решения не соответствуют действительности. Очереди формируются не из-за юношей, а из-за общего высокого пассажиропотока.

Также отмечают, что с начала сентября пассажиропоток несколько уменьшился по сравнению с августом, но значительных изменений не произошло.

Какие новые правила пересечения границы мужчинами?