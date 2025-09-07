Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву зробив речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні
Кому можуть відмовити у перетині кордону?
Ведуча запитала у речника Держприкордонслужби, кому для чоловіків віком 18 – 22 років ДПСУ може відмовити у виїзді.
По-перше, якщо немає достатніх документів. Лише два документи мають мати чоловіки цієї вікової категорії: це закордонний паспорт та військово-обліковий документ,
– сказав Демченко.
Він зауважив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.
Крім цього, відмова у перетині кордону може бути, якщо людина:
- перебуває в розшуку.
- обіймає посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування.
За словами речника ДПСУ, з 28 серпня кількість відмов у перетині кордону для чоловіків до 22 років є незначною.
Що про ситуацію з виїздом за кордон кажуть у ДПСУ?
За словами прикордонників, на більшості пунктів пропуску не спостерігається ажіотажу після старту виїзду чоловіків віком 18 – 22 років.
Своєю чергою, росіяни намагаються маніпулювати цією темою та залишають в соцмережах емоційні коментарі, аби створити враження масового виїзду молоді за кордон.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що російський вкид про масову втечу молоді з України не відповідає дійсності.