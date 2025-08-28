Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка під час брифінгу в Києві.
Дивіться також Виїзд чоловіків віком 18 – 22: норма запрацювала, перші вже виїхали
Чи є ажіотаж на виїзд за кордон громадян 18 – 22 років?
Демченко повідомив, що на більшості пунктів пропуску не спостерігається ажіотажу після старту виїзду чоловіків віком 18 – 22 років.
Величезних черг у категорії чоловіків від 18 до 23 років на кордоні точно немає,
– зазначив він.
Демченко нагадав, що урядові зміни щодо перетину державного кордону цією категорією громадян набули чинності сьогодні, 28 серпня.
"Вже орієнтовно з 6 години ранку прикордонники розпочали пропуск тієї категорії громадян, якої це стосується, а саме чоловіків віком від 18 до 22 років включно", – повідомив Демченко.
Водночас він зазначив, що ці правила не поширюються на чоловіків цієї вікової групи, які обіймають державні посади. Для них можливість виїзду, як і раніше, передбачена лише у службових відрядженнях.
Які фейки про "масову втечу молоді з України" поширює Росія?
В Центрі протидії дезінформації зазначають, що російський вкид про "масову втечу молоді з України" не відповідає дійсності.
Суттєвого збільшення кількості подорожуючих не зафіксовано. Черги на пунктах пропуску виникають переважно через літній сезон та вихідні дні, коли традиційно зростає їхня кількість,
– наголошують у ЦПД.
Фейк, який поширюють росіяни / Фото ЦПД
Там додали, що російські ресурси намагаються маніпулювати цією темою та залишають в соцмережах емоційні коментарі, аби створити враження "масового виїзду молоді за кордон".
Водночас в ДПСУ підкреслили, що у будні дні державний кордон в обох напрямках перетинає у середньому 125 – 135 тисяч осіб на добу. Однак вже у вихідні цей потік сягає 150 тисяч людей на добу.
Що відомо про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 років?
Постанову про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 років опублікували на сайті уряду у середу, 27 серпня. Відомо, що рішення поширюється також на тих, хто опинився за кордоном з різних причин.
У ДПСУ зазначають, що для перетину корду не держслужбовцям необхідні закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Останній може бути у електронному форматі.
До слова, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 років не призведе до відтоку громадян. На його думку, це навпаки стимулюватиме українців за кордоном повертатися до України.