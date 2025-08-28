Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко во время брифинга в Киеве.

Есть ли ажиотаж на выезд за границу граждан 18 – 22 лет?

Демченко сообщил, что на большинстве пунктов пропуска не наблюдается ажиотажа после старта выезда мужчин в возрасте 18 – 22 лет.

Огромных очередей в категории мужчин от 18 до 23 лет на границе точно нет,

– отметил он.

Демченко напомнил, что правительственные изменения относительно пересечения государственной границы этой категорией граждан вступили в силу сегодня, 28 августа.

"Уже ориентировочно с 6 часов утра пограничники начали пропуск той категории граждан, которой это касается, а именно мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно", – сообщил Демченко.

В то же время он отметил, что эти правила не распространяются на мужчин этой возрастной группы, которые занимают государственные должности. Для них возможность выезда, по-прежнему, предусмотрена только в служебных командировках.

Какие фейки о "массовом бегстве молодежи из Украины" распространяет Россия?

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российский вброс о "массовом бегстве молодежи из Украины" не соответствует действительности.

Существенного увеличения количества путешествующих не зафиксировано. Очереди на пунктах пропуска возникают преимущественно из-за летнего сезона и выходных дней, когда традиционно растет их количество,

– отмечают в ЦПД.

Фейк, который распространяют россияне / Фото ЦПД

Там добавили, что российские ресурсы пытаются манипулировать этой темой и оставляют в соцсетях эмоциональные комментарии, чтобы создать впечатление "массового выезда молодежи за границу".

В то же время в ГПСУ подчеркнули, что в будние дни государственную границу в обоих направлениях пересекает в среднем 125 – 135 тысяч человек в сутки. Однако уже в выходные этот поток достигает 150 тысяч человек в сутки.

Что известно о разрешении на выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет?