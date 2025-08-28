Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко во время брифинга в Киеве.
Есть ли ажиотаж на выезд за границу граждан 18 – 22 лет?
Демченко сообщил, что на большинстве пунктов пропуска не наблюдается ажиотажа после старта выезда мужчин в возрасте 18 – 22 лет.
Огромных очередей в категории мужчин от 18 до 23 лет на границе точно нет,
– отметил он.
Демченко напомнил, что правительственные изменения относительно пересечения государственной границы этой категорией граждан вступили в силу сегодня, 28 августа.
"Уже ориентировочно с 6 часов утра пограничники начали пропуск той категории граждан, которой это касается, а именно мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно", – сообщил Демченко.
В то же время он отметил, что эти правила не распространяются на мужчин этой возрастной группы, которые занимают государственные должности. Для них возможность выезда, по-прежнему, предусмотрена только в служебных командировках.
Какие фейки о "массовом бегстве молодежи из Украины" распространяет Россия?
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российский вброс о "массовом бегстве молодежи из Украины" не соответствует действительности.
Существенного увеличения количества путешествующих не зафиксировано. Очереди на пунктах пропуска возникают преимущественно из-за летнего сезона и выходных дней, когда традиционно растет их количество,
– отмечают в ЦПД.
Фейк, который распространяют россияне / Фото ЦПД
Там добавили, что российские ресурсы пытаются манипулировать этой темой и оставляют в соцсетях эмоциональные комментарии, чтобы создать впечатление "массового выезда молодежи за границу".
В то же время в ГПСУ подчеркнули, что в будние дни государственную границу в обоих направлениях пересекает в среднем 125 – 135 тысяч человек в сутки. Однако уже в выходные этот поток достигает 150 тысяч человек в сутки.
Что известно о разрешении на выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет?
- Постановление о разрешении на выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет опубликовали на сайте правительства в среду, 27 августа. Известно, что решение распространяется также на тех, кто оказался за границей по разным причинам.
- В ГПСУ отмечают, что для пересечения границы не госслужащим необходимы загранпаспорт и военно-учетный документ. Последний может быть в электронном формате.
- К слову, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что разрешение на выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет не приведет к оттоку граждан. По его мнению, это наоборот будет стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в Украину.