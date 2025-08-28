Сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Федора Вениславского в комментарии LIGA.net.
Будет ли отток граждан из Украины из-за разрешения на выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет?
Вениславский убежден, что принятое правительством постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте 18 – 22 лет выезжать за границу во время военного положения, не приведет к массовому оттоку граждан.
Он также подчеркнул, что те, кто действительно хочет покинуть страну, всегда будут искать способы обойти закон, часто через коррупционные схемы.
"Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за границей и имеют 20 – 22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее", – объяснил депутат.
Что известно о разрешении на выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет?
- Во вторник, 26 августа, правительство обновило правила пересечения границы. Теперь ее могут пересекать мужчины от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства 27 августа, изменения вступили в силу на следующий день.
- Для пересечения границы необходимо иметь документ, дающий право на выезд за границу и военно-учетный документ. В МВД отмечают, что норма не распространяется на людей, которые занимают определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Они могут выехать за границу только.
- Также правительство разрешило женщинам-депутатам местных советов пересекать государственную границу во время военного положения. Однако изменения не касаются депутаток, которые получают зарплату за работу в органах местного самоуправления.