Сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Федора Вениславского в комментарии LIGA.net.

Будет ли отток граждан из Украины из-за разрешения на выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет?

Вениславский убежден, что принятое правительством постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте 18 – 22 лет выезжать за границу во время военного положения, не приведет к массовому оттоку граждан.

Он также подчеркнул, что те, кто действительно хочет покинуть страну, всегда будут искать способы обойти закон, часто через коррупционные схемы.

"Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за границей и имеют 20 – 22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее", – объяснил депутат.

Что известно о разрешении на выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет?