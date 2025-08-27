Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины.

Какие условия выезда за границу мужчин 18 – 22 лет?

По обновленным правилам, мужчины в возрасте 18 – 22 лет имеют право выезжать за границу во время действия военного положения. В МВД объяснили, что для пересечения границы необходимо иметь:

Паспортный документ, дающий право на выезд за границу,

Военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя Государственной пограничной службы.

Правоохранители заметили, что норма не распространяется на людей, которые занимают определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Что известно об обновлении правил пересечения границы?