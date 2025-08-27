Про це розповідає 24 Канал із посиланням на МВС України.
Дивіться також Виїзд за кордон до 22 років і відстрочки для студентів: якою буде мобілізація у вересні
Які умови виїзду за кордон чоловіків 18 – 22 років?
За оновленими правилами, чоловіки віком 18 – 22 років мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. У МВС пояснили, що для перетину кордону необхідно мати:
- Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон,
- Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред'являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.
Правоохоронці зауважили, що норма не поширюється на людей, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.
Що відомо про оновлення правил перетину кордону?
У вівторок, 26 серпня, прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко заявила, що уряд оновив правила перетину державного кордону. Тепер його зможуть перетинати молоді чоловіки віком від 18 до 22 років (включно!).
У середу, 27 серпня, відповідну постанову опублікували на сайті Уряду. Зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування постанови – тобто вже в четвер, 28 серпня.
У ДПСУ пояснили, що обмеження для перетину кордону залишатимуться для категорії громадян у віці 18 – 22 роки, які підпадають під пункт 2.14 Правил перетину державного кордону. "Власне, цей пункт стосується осіб, які обіймають посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, низку посад, які чітко прописує ця норма і для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження", – розповів речник служби.