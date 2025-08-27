Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері національного маратону.

До теми Як виїхати за кордон із бронюванням: адвокат пояснив умови

Хто не матиме можливість з чоловіків 18 – 22 років перетинати кордон?

Андрій Демченко уточнив, що обмеження на перетин кордону, як і раніше, залишатимуться для тієї категорії громадян у віці 18 – 22 роки, які підпадають під пункт 2.14 Правил перетину державного кордону.

Власне, цей пункт стосується осіб, які обіймають посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, низку посад, які чітко прописує ця норма і для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження,

– пояснив речник ДПСУ.

Про що йдеться у пункті 2.14 Правил перетину державного кордону?

У разі запровадження воєнного стану за кордон у службові відрядження можуть виїжджати члени уряду, їхні заступники, керівники та заступники державних органів, депутати, судді, прокурори, посадовці місцевих адміністрацій, керівники держпідприємств та компаній, де більшість акцій належить державі, а також інші працівники, які заброньовані на час мобілізації.



Жінки-держслужбовці (включно з усиновлювачками, опікунами, прийомними матерями) та чоловіки, які є одинокими батьками чи опікунами й самостійно виховують дітей до 18 років, можуть виїжджати за кордон для зустрічі з дітьми або супроводу їх за межі України. Для цього потрібні підтвердні документи, а пропуск здійснюють прикордонники.

Що відомо про дозвіл для чоловіків 18 – 22 роки перетинати кордон?