Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері національного маратону.
Хто не матиме можливість з чоловіків 18 – 22 років перетинати кордон?
Андрій Демченко уточнив, що обмеження на перетин кордону, як і раніше, залишатимуться для тієї категорії громадян у віці 18 – 22 роки, які підпадають під пункт 2.14 Правил перетину державного кордону.
Власне, цей пункт стосується осіб, які обіймають посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, низку посад, які чітко прописує ця норма і для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження,
– пояснив речник ДПСУ.
Про що йдеться у пункті 2.14 Правил перетину державного кордону?
У разі запровадження воєнного стану за кордон у службові відрядження можуть виїжджати члени уряду, їхні заступники, керівники та заступники державних органів, депутати, судді, прокурори, посадовці місцевих адміністрацій, керівники держпідприємств та компаній, де більшість акцій належить державі, а також інші працівники, які заброньовані на час мобілізації.
Жінки-держслужбовці (включно з усиновлювачками, опікунами, прийомними матерями) та чоловіки, які є одинокими батьками чи опікунами й самостійно виховують дітей до 18 років, можуть виїжджати за кордон для зустрічі з дітьми або супроводу їх за межі України. Для цього потрібні підтвердні документи, а пропуск здійснюють прикордонники.
Що відомо про дозвіл для чоловіків 18 – 22 роки перетинати кордон?
Кабінет Міністрів України 26 серпня вніс зміни до правил перетину державного кордону. Тепер під час воєнного стану за кордон зможуть виїжджати й чоловіки віком від 18 до 22 років.
Станом на ранок 27 серпня постанова українського уряду ще не оприлюднена. Чинності вона набере лише наступного дня після публікації.
За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, право на виїзд матиме молодь віком до 22 років включно.
Окрім того, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, чоловікам віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон потрібен військово-обліковий документ. Він має бути разом із паспортом.