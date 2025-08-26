На кого поширюються оновлені правила перетину кордону та хто все ж не зможе виїхати розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає 24 Канал.
Хто зможе виїхати за кордон після оновлення правил?
Уряд України 26 серпня ухвалив зміни до правил перетину державного кордону. Згідно з оновленими нормами, чоловіки віком від 18 до 22 років отримали право виїжджати з країни без обмежень на час дії воєнного стану.
Представник уряду в Раді Мельничук повідомив, що перетнути кордон матиме можливість молодь до 22 років включно.
Водночас уряд уточнив, що ця норма не поширюється на категорії посадових осіб, перелік яких визначено у правилах. Зокрема, це члени Кабінету Міністрів, їх заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, а також керівництво Офісу Президента та інші.
Як зазначили в Кабміні, рішення про підвищення віку для перетину кордону стосується як тих, хто вже перебуває за кордоном, так і тих, хто лише планує виїзд.
Що передувало?
Під час молодіжного форуму Володимир Зеленський доручив уряду полегшити виїзд молодих українців за кордон, піднявши віковий поріг з 18 до 22 років.
Згодом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, який дозволяє чоловікам виїжджати за кордон до 24 років. Обмеження хотіли прибрати для тих, хто не підлягає призову.
Президент Зеленський та прем'єр-міністерка Свириденко обговорили підвищення максимально дозволеного віку виїзду за кордон. Ініціатива не потребувала змін у законодавстві.
Так, 26 серпня уряд оновив правила перетину державного кордону. На наступний день після публікації офіційної постанови набудуть чинності нові правила. Його зможуть перетинати чоловіки віком від 18 до 22 років включно.