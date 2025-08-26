На кого поширюються оновлені правила перетину кордону та хто все ж не зможе виїхати розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає 24 Канал.

Хто зможе виїхати за кордон після оновлення правил?

Уряд України 26 серпня ухвалив зміни до правил перетину державного кордону. Згідно з оновленими нормами, чоловіки віком від 18 до 22 років отримали право виїжджати з країни без обмежень на час дії воєнного стану.

Представник уряду в Раді Мельничук повідомив, що перетнути кордон матиме можливість молодь до 22 років включно.

Водночас уряд уточнив, що ця норма не поширюється на категорії посадових осіб, перелік яких визначено у правилах. Зокрема, це члени Кабінету Міністрів, їх заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, а також керівництво Офісу Президента та інші.

Як зазначили в Кабміні, рішення про підвищення віку для перетину кордону стосується як тих, хто вже перебуває за кордоном, так і тих, хто лише планує виїзд.

Що передувало?