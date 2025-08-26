На кого распространяются обновленные правила пересечения границы и кто все же не сможет выехать рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает 24 Канал.
Кто сможет выехать за границу после обновления правил?
Правительство Украины 26 августа приняло изменения в правила пересечения государственной границы. Согласно обновленным нормам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право выезжать из страны без ограничений на время действия военного положения.
Представитель правительства в Раде Мельничук сообщил, что пересечь границу будет иметь возможность молодежь до 22 лет включительно.
В то же время правительство уточнило, что эта норма не распространяется на категории должностных лиц, перечень которых определен в правилах. В частности, это члены Кабинета Министров, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, а также руководство Офиса Президента и другие.
Как отметили в Кабмине, решение о повышении возраста для пересечения границы касается как тех, кто уже находится за границей, так и тех, кто только планирует выезд.
Что предшествовало?
Во время молодежного форума Владимир Зеленский поручил правительству облегчить выезд молодых украинцев за границу, подняв возрастной порог с 18 до 22 лет.
Впоследствии в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который позволяет мужчинам выезжать за границу до 24 лет. Ограничения хотели убрать для тех, кто не подлежит призыву.
Президент Зеленский и премьер-министр Свириденко обсудили повышение максимально разрешенного возраста выезда за границу. Инициатива не требовала изменений в законодательстве.
Так, 26 августа правительство обновило правила пересечения государственной границы. На следующий день после публикации официального постановления вступят в силу новые правила. Его смогут пересекать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно.