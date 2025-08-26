На кого распространяются обновленные правила пересечения границы и кто все же не сможет выехать рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает 24 Канал.

Кто сможет выехать за границу после обновления правил?

Правительство Украины 26 августа приняло изменения в правила пересечения государственной границы. Согласно обновленным нормам, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право выезжать из страны без ограничений на время действия военного положения.

Представитель правительства в Раде Мельничук сообщил, что пересечь границу будет иметь возможность молодежь до 22 лет включительно.

В то же время правительство уточнило, что эта норма не распространяется на категории должностных лиц, перечень которых определен в правилах. В частности, это члены Кабинета Министров, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, а также руководство Офиса Президента и другие.

Как отметили в Кабмине, решение о повышении возраста для пересечения границы касается как тех, кто уже находится за границей, так и тех, кто только планирует выезд.

