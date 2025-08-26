Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского.

Читайте также Множественное гражданство: что предусматривает закон, кто может получить и не противоречит ли Конституции

Где заработает множественное гражданство?

Владимир Зеленский рассказал, что первыми странами, где применят нормы по множественному гражданству, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

Эти вопросы президент обсудил во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев, которые поблагодарили за принятый закон и подчеркнули его важность.

Ранее Зеленский заявлял, что первыми странами-партнерами по множественному гражданству будут Германия, Польша, Чехия, государства Балтии.

Справка. Множественное гражданство означает, что лицо одновременно признается гражданином или гражданкой двух или более стран в соответствии с их законодательством. Сейчас более 130 стран мира признают множественное гражданство – это почти все члены ЕС, США, Канада, Великобритания, Швейцария и Израиль.

Что известно о множественном гражданстве в Украине?