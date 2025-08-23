Для цього необхідно підготувати окремий пакет документів. Деталі розповіла адвокатка Марія Ганіна для "РБК-Україна", передає 24 Канал.
Як заброньовані можуть виїхати за кордон?
Заброньовані працівники підприємств зі статусом критично важливих можуть виїздити за кордон, підготувавши такі документи:
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації;
- Наказ на відпустку;
- Довідка про місце роботи;
- Основний документ, який підтверджує бронювання;
- Зазначення країни прибуття;
- Дати поїздки включно з датою повернення додому.
Зверніть увагу! У Мін'юсті наголошують – працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.
Наразі правила часто змінюються і не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення ухвалюють індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.
Відомство радить перед поїздкою уточнювати порядок перетинання у працівників Державної прикордонної служби за телефоном: 1598 або через інші способи зв'язку.
Як дізнатися, чи людина заброньована?
За даними Міноборони, дізнатися, чи ви заброньовані, можна кількома способами:
- у свого роботодавця;
- в електронному військовому документі в застосунку Резерв+;
- у ТЦК та СП.
До слова, самому забронюватися неможливо – це має робити компанія-роботодавець.
Бронювання
– це відстрочка від мобілізації на рік, якщо людина працює в компанії, яку держава визнала критично важливою. Умови бронювання регламентуються постановами Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року та від 22 листопада 2024 року №1332.