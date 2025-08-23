Для этого необходимо подготовить отдельный пакет документов. Детали рассказала адвокат Мария Ганина для "РБК-Украина", передает 24 Канал.

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Как забронированные могут выехать за границу?

Забронированные работники предприятий со статусом критически важных могут выезжать за границу, подготовив следующие документы:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации;

Приказ на отпуск;

Справка о месте работы;

Основной документ, который подтверждает бронирование;

Указание страны прибытия;

Даты поездки включительно с датой возвращения домой.

Обратите внимание! У Минюсте отмечают – работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.

Сейчас правила часто меняются и не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля.

Ведомство советует перед поездкой уточнять порядок пересечения у работников Государственной пограничной службы по телефону: 1598 или через другие способы связи.

Как узнать, забронирован ли человек?

По данным Минобороны, узнать, забронированы ли вы, можно несколькими способами:

у своего работодателя;

в электронном военном документе в приложении Резерв+;

в ТЦК и СП.

К слову, самому забронироваться невозможно – это должна делать компания-работодатель.