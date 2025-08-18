Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Можно ли забронировать себя самого?

В Минобороны объяснили: узнать, забронированы ли вы, можно несколькими способами:

у своего работодателя;

в электронном военном документе в приложении Резерв+;

в ТЦК и СП.

Но есть важный момент: самому забронироваться невозможно. Это должна делать компания-работодатель. Более того, государство должно признать ее критически важной, чтобы бронирование стало возможным.

Все детали о том, кого можно забронировать, есть в постановлении Кабинета Министров.

Важно! Сейчас правительство работает над законопроектом по определенным изменениям в мобилизации. Они касаются педагогов, научных работников, интернов, докторантов и соискателей образования. Сейчас проект внесли в Верховную Раду, депутаты еще не рассматривали его.

Какая разница между бронированием и отсрочкой



Как пояснили в МО, бронирование – это отсрочка от мобилизации на год, если человек работает в компании, которую государство признало критически важной. Условия бронирования регламентируются постановлениями Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года и от 22 ноября 2024 года №1332. Отсрочка же не привязана к месту работы – ее могут получить, если на это есть основания.

Какие обязанности военнообязанных во время мобилизации?

В МО перечислили их.

Прийти в ТЦК и СП, если пришла повестка, чтобы уточнить данные или пройти медицинский осмотр.

Раз в год проходить военно-врачебную комиссию, "чтобы понимать, пригодны ли вы к военной службе".

Иметь при себе военный документ и показывать его, если об этом попросят представители ТЦК, полиции или Государственной пограничной службы. Такой документ может быть в бумажном или электронном виде.

Сообщать ТЦК об изменении места жительства или данных в течение 7 дней.

Главной обязанностью является защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины. Она закреплена статьей 65 Конституции Украины.

