Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Юлии Свириденко для Суспильного.
Что говорит Свириденко о постановлении о выезде мужчин до 22 лет за границу?
Юлия Свириденко сказала, что решение о разрешении на выезд за границу для мужчин выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет будут принимать на уровне Кабмина, поэтому это не требует изменений в законодательство.
Премьер подчеркнула, что наработка документа уже продолжается, и на этой неделе правительство планирует его финализировать.
Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина,
– сказала она.
В то же время детали относительно этого постановления Свириденко не уточнила, призвав дождаться обнародования самого документа.
Что известно об упрощении условий пересечения границы для молодых украинцев?
Еще в конце июля спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на вопрос 24 Канала ответил, что в парламенте рассматривают вопрос относительно выезда мужчин в возрасте от 18 до 25 лет за границу. Но на тот момент конкретных деталей относительно этого не было.
12 августа Владимир Зеленский заявил, что дал поручение Кабинету Министров упростить пересечение границы для молодых украинцев. Предел хотят повысить с 18 до 22 лет.
Издание Forbes Ukraine писало, что цель нововведения – предоставить молодежи и их родителям больше свободы в обучении и жизненных планах, а также стимулировать оставаться в Украине. По данным собеседников издания, ограничений по категориям граждан, которые до 22 лет могут выезжать из нашей страны, – не будет.
Стоит напомнить, что с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года действует запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет. Исключения касаются лишь отдельных категорий, в частности студентов иностранных вузов, волонтеров, водителей, многодетных родителей и так далее.
Сейчас же, согласно действующему законодательству, за границу могут выезжать украинские мужчины до 18 и после 60 лет. В то же время большинство молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет являются призывниками, и во время военного положения не призываются в армию.