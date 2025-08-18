Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко для Суспільного.

До теми Правила перетину кордону чоловіками: які зміни пропонує запровадити Зеленський

Що каже Свириденко про постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон?

Юлія Свириденко сказала, що рішення про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років ухвалюватимуть на рівні Кабміну, тож це не потребує змін до законодавства.

Прем'єрка наголосила, що напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати.

Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну,

– сказала вона.

Водночас деталі щодо цієї постанови Свириденко не уточнила, закликавши дочекатися оприлюднення самого документа.

Що відомо про спрощення умов перетину кордону для молодих українців?