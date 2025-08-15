Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разрешить выезд за границу для мужчин до 22 лет во время военного положения.

Кого будут касаться изменения выезда из страны до 22 лет? Решение могут принять уже на следующей неделе, а новые правила предусматривают условия, похожие на те, что сейчас действуют для лиц до 18 лет.

По словам источников Forbes Ukraine в Офисе президента, цель нововведения – предоставить молодежи и их родителям больше свободы в обучении и жизненных планах, а также стимулировать оставаться в Украине. Изменения подготовит Министерство образования, а решение будет принимать Кабмин без согласования с парламентом, ориентировочно до 21 августа.

Представители ОП уверяют, что новые правила не повлекут массового оттока граждан.

Будем наблюдать реакцию и поведение людей. Есть надежда, что молодежь будет оставаться здесь, особенно учитывая переговорный процесс и надежду на справедливый мир,

– отметили в Офисе президента.

Ранее Зеленский подчеркнул, что изменения помогут украинцам до 22 лет сохранить связи со страной и реализоваться в обучении, а социологи предупреждают, что часть молодежи все же может уехать за границу и не вернуться.