Об особенностях пересечения границы мужчинами призывного возраста и какие изменения предлагает внести глава государства, рассказывает 24 Канал.

Кто из мужчин и при каких условиях может выехать за границу?

Во время действия военного положения в Украине, в соответствии с Постановлением Кабмина №57 с обновлениями 2025 года, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в целом не могут покидать страну. Однако есть исключения для нескольких категорий.

Пересечь границу могут такие мужчины:

несовершеннолетние (до 18 лет) и после 60 лет,

лица с инвалидностью и их сопровождающие лица,

родители детей с инвалидностью, смотрители больных родственников или работники стационарных учреждений ухода,

военнообязанные с отсрочкой или непригодные по состоянию здоровья,

работники критически важных сфер (культура, медиа, транспорт и т.д.),

моряки, курсанты и студенты-практиканты.

Право на выезд также получили члены семей погибших военных и Героев Украины.

Отметим, что с 27 февраля 2025 года водители гуманитарных и медицинских грузов больше не пользуются упрощенной системой "Шлях".

Художники и медийщики временно не получают "письма содействия" от Минкульта, но могут выехать при наличии подтверждения и полного пакета документов.

Какие изменения предлагает Зеленский?

Президент Владимир Зеленский 12 августа выступил на "Украинском молодежном форуме 2025: Молодежь Здесь!". Там он предложил правительству повысить возрастной предел без ограничений на выезд из Украины с 18 до 22 лет.

Инициатива должна помочь молодым украинцам легче реализовывать образовательные и личные планы за рубежом и сохранять связь со страной.

Напомним, для пересечения границы мужчинам необходимы загранпаспорт, военно-учетные документы, удостоверения или свидетельства в зависимости от оснований выезда, а также официальные письма от государственных органов или работодателей.