Но часто на практике бывает иначе. Сколько времени ждать ответ ТЦК по заявлению на отсрочку – рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасии Швыткиной для РБК-Украина.

Сколько времени ТЦК рассматривают заявление на отсрочку?

Если гражданин подпадает под критерии для получения отсрочки, то может подать соответствующее заявление и необходимые документы в ТЦК.

Срок рассмотрения заявления составляет до 7 календарных дней, но в некоторых случаях и до 15 дней.

По результатам рассмотрения заявления военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации или же в заявлении ему откажут. Это возможно, если оснований для предоставления отсрочки нет.

Важно, чтобы ТЦК должным образом задокументировали факт принятия заявления, иначе мобилизовать человека могут и в срок рассмотрения его представления на отсрочку.

Чтобы доказать, что заявление является поданным нужно иметь фото зарегистрированного заявления или его копию с соответствующей отметкой.