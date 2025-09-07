Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление сделал спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Кому могут отказать в пересечении границы?

Ведущая спросила у представителя Госпогранслужбы, кому для мужчин в возрасте 18 – 22 лет ГПСУ может отказать в выезде.

Во-первых, если нет достаточных документов. Только два документа должны иметь мужчины этой возрастной категории: это загранпаспорт и военно-учетный документ,

– сказал Демченко.

Он отметил, что военно-учетный документ может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

Кроме этого, отказ в пересечении границы может быть, если человек:

находится в розыске.

занимает должность в органах государственной власти, местного самоуправления.

По словам представителя ГПСУ, с 28 августа количество отказов в пересечении границы для мужчин до 22 лет является незначительным.

Что о ситуации с выездом за границу говорят в ГПСУ?