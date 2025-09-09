Для этого Ярослав Железняк отправил туда запрос. Ответ он опубликовал в своем телеграмм-канале, передает 24 Канал.

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Считают ли в ГПСУ юношей, выехавших за границу?

Во вторник, 9 сентября, народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ответ Государственной пограничной службы Украины на свой запрос от 2 сентября.

Выяснилось, что отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы мужчинами от 18 до 22 лет не предусмотрено.

Хотел узнать у ГПСУ, сколько же мужчин 18 – 22 лет воспользовалось правом выехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается, мы даже такую статистику не ведем,

– прокомментировал это депутат.

Ответ ГПСУ на депутатский запрос / Фото Железняка

Выезд за границу парней 18 – 22 лет: последние новости