Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Какова продолжительность БОВП в Украине в 2025 году?

Сырский подчеркнул, что качество подготовки бойцов – основа устойчивости наших войск. И это направление деятельности ВСУ должно оставаться приоритетным.

Согласно обновленному изданию программы БОВП, продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки теперь – 51 сутки. Добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживания в окопных условиях. Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части,

– написал главком.

Он добавил, что современная война требует гибкости и быстрого внедрения новаций. Поэтому развернут повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте.

Во время совещания обсудили состояние подготовки самого инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения украинских инструкторов на территории стран-партнеров.

Также в Украине продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов. В этом Силам обороны способствует благотворительный фонд "Вернись живым". Профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки – БПЛА, РНК и РЭБ.

"Главное – это люди, их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна", – завершил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.