Сейчас иностранные присоединяются к украинской армии значительно активнее, чем раньше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью hromadske Константина Милевского, офицера, который координирует вопросы службы иностранцев в ВСУ.

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Сколько иностранцев присоединяется к Вооруженным силам Украины?

Если в начале полномасштабного вторжения в украинскую армию ежемесячно вступали 100 – 150 иностранцев, то сейчас эта цифра выросла до примерно 600 добровольцев ежемесячно. Милевский объясняет такую динамику запуском Центра рекрутинга иностранцев, который обеспечивает не только подготовку, но и логистику для тех, кто хочет воевать за Украину.

Всего в подразделениях Сухопутных войск уже служит более 8 тысяч иностранцев, однако эта цифра, вероятно, вдвое больше, если учитывать все рода войск.

Точные данные о странах происхождения бойцов не разглашают из соображений безопасности, однако известно, что особенно активное участие принимают граждане Колумбии – настолько, что для них формируют отдельные подразделения.

Мотивация иностранных бойцов различается: часть стремится продолжить военную карьеру, другие – получить достойную оплату труда. По словам Милевского, многие из них признаются, что уровень зарплат в ВСУ значительно выше, чем в их родных армиях.