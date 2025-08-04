Нині іноземні приєднуються до українського війська значно активніше, ніж раніше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю hromadske Костянтина Мілевського, офіцера, який координує питання служби іноземців у ЗСУ.

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Скільки іноземців доєднується до Збройних сил України?

Якщо на початку повномасштабного вторгнення до українського війська щомісяця вступали 100 – 150 іноземців, то нині ця цифра зросла до приблизно 600 добровольців щомісяця. Мілевський пояснює таку динаміку запуском Центру рекрутингу іноземців, який забезпечує не лише підготовку, а й логістику для тих, хто хоче воювати за Україну.

Загалом у підрозділах Сухопутних військ вже служить понад 8 тисяч іноземців, однак ця цифра, ймовірно, вдвічі більша, якщо враховувати всі роди військ.

Точні дані щодо країн походження бійців не розголошують з міркувань безпеки, однак відомо, що особливо активну участь беруть громадяни Колумбії – настільки, що для них формують окремі підрозділи.

Мотивація іноземних бійців різниться: частина прагне продовжити військову кар’єру, інші – отримати гідну оплату праці. За словами Мілевського, чимало з них зізнаються, що рівень зарплат у ЗСУ значно вищий, ніж у їхніх рідних арміях.