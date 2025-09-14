Про це пише 24 Канал з посиланням на Статут внутрішньої служби ЗСУ.

Кого не можуть відправляти на фронт?

Згідно зі статтею 58, командир несе особисту відповідальність перед державою за мобілізаційну готовність та підготовку військових. Він також несе відповідальність за:

За бойову та мобілізаційну готовність довіреної йому військової частини, корабля (підрозділу);

за забезпечення охорони державної таємниці;

за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан,

збереження життя і зміцнення здоров'я особового складу;

за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального і матеріальних засобів;

за всебічне забезпечення військової частини, корабля (підрозділу);

за додержання принципів соціальної справедливості.

Окрема норма закріплена у статті 59. Там мовиться, що відправляти мобілізованих без належної підготовки або бойового досвіду в бій заборонено.

Усі мобілізовані повинні пройти курс БЗВП в навчальних центрах перед виконанням бойових завдань.

Що відомо про БЗВП?