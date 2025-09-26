Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Кому грозит штраф за нарушение учета?
В Минобороны заявляют, что автоматический воинский учет уменьшит количество ручных операций и потребность посещать ТЦК.
Таким образом, данные о таких мужчинах уже внесены в Реестр военнообязанных "Оберіг", и они могут проверить информацию о себе в приложении Резерв+.
Важно! Штраф за нарушение правил воинского учета для граждан составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. В случае отказа оплатить его добровольно возможна блокировка банковских счетов.
Сколько именно мужчин сейчас находятся вне учета без законных оснований, в Минобороны пока не уточнили. В то же время, по словам экспертов, отныне каждый из них может ожидать соответствующий штраф.
Также неизвестно, какая именно информационная база служила источником для автоматического переноса данных в "Оберіг". Впрочем, как отмечают специалисты, внедрение автоматического учета через интеграцию государственных реестров было лишь вопросом времени.
Что известно об автоматическом воинском учете?
Ежегодно с 1 января по 31 июля мужчины, которым в текущем году исполняется 17 лет, впервые берутся на воинский учет. Отныне юноши соответствующего возраста смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+.
Согласно решению правительства, процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.
Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.