Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение юриста Максима Горностая на портале "Юристи.UA".

В каких случаях человека не могут привлечь к ответственности?

Юрист объяснил, что Уголовный кодекс Украины предусматривает сроки давности для всех преступлений. Если с момента их совершения до вступления приговора в законную силу истекает установленный срок, лицо освобождают от уголовной ответственности.

По его словам, продолжительность срока давности зависит от тяжести преступления: от двух лет для уголовных проступков с мягкими санкциями до пятнадцати лет для особо тяжких преступлений.

Важно! Уклонение от мобилизации – уголовное преступление, серьезнее административных нарушений вроде отказа от прохождения ВВК или неявки в ТЦК.

Максим Горностай отметил, что уклонение от мобилизации считается нетяжким преступлением, поэтому срок давности составляет пять лет. Если за это время судебный приговор не вступил в силу, человека уже не могут привлечь к уголовной ответственности.

