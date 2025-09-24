После этого граждане должны пройти обязательное обучение в специальных лагерях. Куда именно могут отправить служить после мобилизации и от чего это зависит – читайте в материале 24 Канала.
К теме Служебная командировка за границу: нужно ли получать заключение ВВК
Куда отправляют украинцев после мобилизации?
Места прохождения службы определяются постановлением Кабмина №560 и Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
После мобилизации новобранцев сначала направляют в учебные центры, где проверяют состояние здоровья, подтвержденное ВВК. Если обнаруживают несоответствия, их возвращают в ТЦК. Далее, после завершения подготовки, военнослужащих распределяют в подразделения, которые нуждаются в пополнении.
Это могут быть:
- соединения и воинские части;
- учреждения и организации;
- ТЦК и СП;
- высшие военные учебные заведения и подразделения ЗВО;
- правоохранительные органы спецназначения;
- учебные центры ВСУ;
- другие военные формирования, созданные законом.
Направление службы зависит от состояния здоровья и полученных навыков. Это может быть тыл, логистика, инженерные войска, охрана стратегических объектов, пехота или штурмовые подразделения. В то же время единой инструкции, которая бы подробно регламентировала весь процесс распределения, пока нет.
Кого не отправляют сразу на передовую?
Закон "О воинской обязанности и военной службе" и Устав внутренней службы ВСУ запрещают отправлять мобилизованных на фронт без обучения. Базовая подготовка обеспечивает получение военно-учетной специальности и необходимый уровень боевых навыков.
Командир лично отвечает за готовность, дисциплину и безопасность подчиненных. Статья 59 прямо запрещает отправлять в бой военных без надлежащей подготовки или боевого опыта. Кроме того, после ВВК часть мобилизованных могут определять годными только к службе в тыловых формированиях.
Какие изменения были в мобилизации в Украине в последнее время?
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что процедура принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет официально запущена. Воинские части и ТЦК и СП получили алгоритм действий для оформления документов таких граждан.
Заместитель председателя киевского ТЦК Лариса Козак рассказала, что мужчин, старше 50 лет, обычно мобилизуют на тыловые специальностиони могут быть водителями, логистами или тыловиками. Официальной законодательной базы для этого нет, но соответствующее распоряжение содержится во внутренних документах ТЦК.
Также Верховная Рада одобрила законопроект, который позволяет временно бронировать военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. Продолжительность бронирования не превышает 45 дней и предоставляется только один раз в год.