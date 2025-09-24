Після цього громадяни мають пройти обов'язкове навчання у спеціальних таборах. Куди саме можуть відправити служити після мобілізації та від чого це залежить – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Куди відправляють українців після мобілізації?

Місця проходження служби визначаються постановою Кабміну №560 та Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Після мобілізації новобранців спершу направляють до навчальних центрів, де перевіряють стан здоров'я, підтверджений ВЛК. Якщо виявляють невідповідності, їх повертають до ТЦК. Далі, після завершення підготовки, військовослужбовців розподіляють у підрозділи, які потребують поповнення.

Це можуть бути:

з'єднання та військові частини;

установи й організації;

ТЦК та СП;

вищі військові навчальні заклади й підрозділи ЗВО;

правоохоронні органи спецпризначення;

навчальні центри ЗСУ;

інші військові формування, створені законом.

Напрямок служби залежить від стану здоров'я та отриманих навичок. Це може бути тил, логістика, інженерні війська, охорона стратегічних об'єктів, піхота чи штурмові підрозділи. Водночас єдиної інструкції, яка б детально регламентувала весь процес розподілу, наразі немає.

Кого не відправляють одразу на передову?

Закон "Про військовий обов'язок і військову службу" та Статут внутрішньої служби ЗСУ забороняють відправляти мобілізованих на фронт без навчання. Базова підготовка забезпечує отримання військово-облікової спеціальності та необхідний рівень бойових навичок.

Командир особисто відповідає за готовність, дисципліну й безпеку підлеглих. Стаття 59 прямо забороняє відправляти у бій військових без належної підготовки чи бойового досвіду. Крім того, після ВЛК частину мобілізованих можуть визначати придатними лише до служби у тилових формуваннях.

Які зміни були у мобілізації в Україні останнім часом?