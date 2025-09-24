Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".

Чи можуть заброньовані працівники виїхати у відрядження?

За словами юриста, наявність висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) не є обов'язковою умовою для виїзду за кордон.

Водночас для закордонного відрядження заброньованим працівника потрібно мати певні документи. Йдеться про:

документ, що підтверджує службове відрядження за кордон;



службове посвідчення чи довідка з місця роботи;



військово-обліковий документ в електронній формі із зазначенням інформації "Бронювання до" (інформація повинна бути внесена в систему "Оберіг" Міністерства оборони України);



паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Варто зазначити, що заброньовані працівники критично важливих підприємств можуть виїжджати за кордон не лише у службових відрядженнях, а й у відпустку. Однак тут також є свої нюанси.

Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю,

– йдеться в поясненні в Міністерства юстиції.

У Мін'юсті також радять громадянам напередодні подорожі уточнювати порядок перетину кордону у працівників Держприкордонслужби за телефоном 1598 або через інші канали комунікації.

