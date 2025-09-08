Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці голови київського ТЦК Лариси Козак.

Як відбувається мобілізація чоловіків 50+?

Правила військового обліку українців визначає закон №3543, чинність якого збережеться й у вересні. Цей документ не передбачає винятків щодо мобілізації після досягнення 50-річного віку.

Водночас для цієї категорії чоловіків у ТЦК є особлива внутрішня постанова. Лариса Козак пояснила, що чоловіки 50+ після призову розподіляються на тилові спеціальності.

Це майбутні водії, логісти, тиловики,

– зазначила вона.

Заступниця голови ТЦК додала, що на своєму досвіді не бачила, щоб таких громадян мобілізували на бойові посади.

Важливо! Офіційної законодавчої бази для цього немає. Відповідне розпорядження міститься у внутрішніх документах ТЦК, які не публікувалися на загал.

Мобілізація в Україні: останні новини