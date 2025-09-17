Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

Куда обращаться мужчинам 60+, чтобы пойти воевать по контракту?

Роман Костенко отметил, что те, кто желает поступить на военную службу по контракту в возрасте 60+ уже может это сделать. В воинские части и ТЦК и СП уже разослали алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет.

Это означает, что процедура официально запущена – теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов,
– пояснил народный депутат.

Что известно о разрешении на службу мужчинам в возрасте после 60 лет в ВСУ?

  • 16 июля Верховная Рада приняла закон, который позволяет украинцам, достигшим предельного возраста пребывания на службе, подписывать контракт для продолжения военной службы. Документ уже подписал президент Владимир Зеленский.

  • Согласно закону, граждане, достигшие возраста пребывания в запасе, могут повторно стать на воинский учет по собственному желанию и при условии письменного согласия командира части. Для офицеров пенсионного возраста дополнительно требуется согласование Генштаба ВСУ.

  • При этом служба таких контрактников ограничивается небоевыми должностями. Они могут работать в подразделениях обеспечения, в штабах или на специализированных направлениях в составе сержантов, рядовых и офицеров.

  • Контракт заключается на 1 год с возможностью продления еще на год, но все они автоматически прекращаются после завершения или отмены военного положения.

  • Напоминаем, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. После этого возраста граждане не могут быть призваны.