Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
Куда обращаться мужчинам 60+, чтобы пойти воевать по контракту?
Роман Костенко отметил, что те, кто желает поступить на военную службу по контракту в возрасте 60+ уже может это сделать. В воинские части и ТЦК и СП уже разослали алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет.
Это означает, что процедура официально запущена – теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов,
– пояснил народный депутат.
Что известно о разрешении на службу мужчинам в возрасте после 60 лет в ВСУ?
16 июля Верховная Рада приняла закон, который позволяет украинцам, достигшим предельного возраста пребывания на службе, подписывать контракт для продолжения военной службы. Документ уже подписал президент Владимир Зеленский.
Согласно закону, граждане, достигшие возраста пребывания в запасе, могут повторно стать на воинский учет по собственному желанию и при условии письменного согласия командира части. Для офицеров пенсионного возраста дополнительно требуется согласование Генштаба ВСУ.
При этом служба таких контрактников ограничивается небоевыми должностями. Они могут работать в подразделениях обеспечения, в штабах или на специализированных направлениях в составе сержантов, рядовых и офицеров.
Контракт заключается на 1 год с возможностью продления еще на год, но все они автоматически прекращаются после завершения или отмены военного положения.
Напоминаем, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. После этого возраста граждане не могут быть призваны.