Это в эфире 24 Канала отметил секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, таким образом будут создаваться мотивационные условия для подписания контрактов.

"Например, когда ты подписываешь контракт, тебе обещают дать миллион гривен или два, там будет определено. Ты подписываешь и получаешь эти деньги. Тебе их дают не сразу. А контракт ты подписываешь на два или три года. Будет определено. Кто-то говорит, что два, а кто-то – три. Тебе на эти два года разбрасывают этот миллион или два в виде повышения зарплаты, премии", – объяснил он.

Какие изменения ожидаются?

Роман Костенко отметил, что таким образом можно будет получить повышение зарплаты, но только контрактникам. Мобилизованные остаются при своей старой зарплате.

Также можно будет получить четкие сроки службы. Если лицо подписывает контракт, например, на два года, то будет знать, что будет получать определенную сумму денег и может уволиться через два года.

Вопрос о тех, кто не хочет идти на контракт. Они останутся при своих старых зарплатах несмотря на то, что будут делать рядом такую же работу. Но если такое будет, то мотивация нормальная – зарабатывать больше денег, которые будут давать для подписания, а также четкие сроки службы,

– подчеркнул депутат.

Относительно военнослужащих, которые уже подписали контракты, возможно им предложат их переподписать для того, чтобы получить эти выплаты. Если сейчас военнослужащий приходит на службу и подписывает контракт на год, два, три, то получает выплату 20 тысяч гривен. Кроме того, есть контракты, которые подписываются до конца военного положения.

Тем, кто подписывали до конца военного положения, не выплачивают эти нормы. Я уже даже делал обращение в Министерство обороны. Это полная дискриминация. Некоторые командиры, злоупотребляя и экономя средства, подсовывают человеку, который не знает, контракт до конца военного положения. Он его подписывает, а потом говорят, что выплаты не будет,

– сказал секретарь оборонного комитета парламента.

По его словам, он написал обращение к министру обороны по этому поводу. Ведь этот вопрос должен быть решен.

Мобилизация в Украине: последние новости