Однако пока о демобилизации говорить не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий секретаря комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Романа Костенко "Новости.LIVE".

Что сказал нардеп о демобилизации?

По словам Костенко, пока в Украине бронируют тысячи людей, говорить о демобилизации невозможно.

Если мы будем и дальше принимать такие решения – кого-то отпускать, кого-то бронировать тысячами, то у нас эта тема никогда не будет поднята и мы никогда не решим вопрос демобилизации,

– подчеркнул нардеп.

Он признал, что в нынешних условиях демобилизация будет означать проигрыш в войне.

Дискуссия вокруг демобилизации в Украине: что стоит знать?