Однако пока о демобилизации говорить не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий секретаря комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Романа Костенко "Новости.LIVE".
Смотрите также В Раде оценили перспективы принятия закона о демобилизации и назвали альтернативу
Что сказал нардеп о демобилизации?
По словам Костенко, пока в Украине бронируют тысячи людей, говорить о демобилизации невозможно.
Если мы будем и дальше принимать такие решения – кого-то отпускать, кого-то бронировать тысячами, то у нас эта тема никогда не будет поднята и мы никогда не решим вопрос демобилизации,
– подчеркнул нардеп.
Он признал, что в нынешних условиях демобилизация будет означать проигрыш в войне.
Дискуссия вокруг демобилизации в Украине: что стоит знать?
Ранее в Верховной Раде заявили, что не будут принимать закон о демобилизации без предварительного обсуждения с военными. Там также подчеркнули важность справедливых правил в этом вопросе.
Сейчас в Украине демобилизация военнослужащих возможна по возрасту, состоянию здоровья, отсутствием возможности выполнения обязанностей по семейным обстоятельствам. Основаниями для увольнения могут быть уход за лицами с инвалидностью, воспитание детей с особыми потребностями, беременность, наличие трех и более детей и тому подобное.