Однак наразі про демобілізацію говорити не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар секретаря комітету ВРУ з питань нацбезпеки Романа Костенка "Новини.LIVE".

Що сказав нардеп про демобілізацію?

За словами Костенка, доки в Україні бронюють тисячі людей, говорити про демобілізацію неможливо.

Якщо ми будемо й надалі ухвалювати такі рішення – когось відпускати, когось бронювати тисячами, то у нас ця тема ніколи не буде порушена і ми ніколи не розв'яжемо питання демобілізації,

– наголосив нардеп.

Він визнав, що в нинішніх умовах демобілізація означатиме програш у війні.

Дискусія навколо демобілізації в Україні: що варто знати?