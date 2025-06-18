Зараз Рада підходить до питання вкрай обережно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Що кажуть в Раді про законопроєкт

За словами Стефанчука, парламент не має морального права ухвалювати закон про демобілізацію без погодження з військовими. Рішення ухвалять лише після аналізу його перспектив і наслідків разом з оборонцями.

Українські військові повинні мати – вони заслужили більше всіх – справедливі правила ротацій, відпусток, соціальної підтримки для них, а в разі загибелі – для близьких і рідних,

– сказав він.

Стефанчук нагадав про історичний досвід України в цьому питанні. Подібне рішення вже ухвалювали в 1918 році. Тодішній міністр оборони подав законопроєкт про демобілізацію та завершилось це трагічно. Саме тому, як передає співрозмовник, уряд максимально обережно ставиться до ухвалення такого рішення.

Голова Верховної Ради додав, що парламент уже ухвалив необхідну законодавчу базу щодо низки справедливих правил для військових. Тепер, за його словами, головне, щоб ці норми дійсно працювали на рівні військового керівництва.

Раніше нардеп Федір Веніславський заявляв, що найближчим часом ухвалити закон про демобілізацію навряд чи вдасться. За його словами, Росія продовжує нарощувати свої сили на тимчасово окупованих територіях, тому Україна змушена зберігати наявний бойовий склад.