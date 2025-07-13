Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на юристов объединения "Бачинский и партнеры".

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Кто из военных может списаться со службы?

Демобилзиация – это процесс высвобождения военнослужащих со службы после окончания срока контракта, военной кампании или при отставке. Это возможность быть списанным на законных основаниях во время военного положения. В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" демобилизовать военнослужащих во время военного положения можно по следующим основаниям:

по возрасту – списать могут мужчины 60+ лет;

по состоянию здоровья после получения заключения врачебной комиссии о непригодности к военной службе или получения инвалидности 1,2,3 групп;

в связи с вступлением в законную силу наказания в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Также основанием для увольнения со службы являются семейные обстоятельства, такие как:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, если нет других родственников, которые обязаны его содержать;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания;

в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы – при условии отсутствия других родственников, которые обязаны содержать;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы – при условии отсутствия других родственников, которые обязаны содержать;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

женщина-военнослужащая, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Напомним, военнообязанный гражданин, который находится в браке с военным, может оформить себе отсрочку. Например, если жена служит в ВСУ, то муж имеет право на отсрочку от мобилзиации. Ее можно оформить онлайн в приложении Резерв+ или же во время личного обращения в ТЦК и СП.