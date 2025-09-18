Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Романа Костенко.

Как мужчины 60+ могут заключить контракт?

Роман Костенко рассказал, что в воинские части и ТЦК и СП уже разослали Алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет.

Это означает, что процедура официально запущена – теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов,

– пояснил нардеп.

Стоит отметить, что новый закон устанавливает несколько требований, которые необходимо выполнить для заключения контракта:

пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить заключение о пригодности;

иметь письмо-согласие от командира воинской части, с которой заключается контракт;

для офицеров письмо-согласие дополнительно должно быть согласовано с Генеральным штабом ВСУ.

Важно! Для лиц возрастной категории 60+ контракт заключается с испытательным сроком до шести месяцев. Основной срок действия составляет один год с возможностью продления еще на год.

Если во время испытательного срока окажется, что военнослужащий не соответствует требованиям для службы по контракту, его контракт прекращается досрочно, а он увольняется с военной службы.

