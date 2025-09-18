Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Романа Костенко.
Как мужчины 60+ могут заключить контракт?
Роман Костенко рассказал, что в воинские части и ТЦК и СП уже разослали Алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет.
Это означает, что процедура официально запущена – теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов,
– пояснил нардеп.
Стоит отметить, что новый закон устанавливает несколько требований, которые необходимо выполнить для заключения контракта:
- пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить заключение о пригодности;
- иметь письмо-согласие от командира воинской части, с которой заключается контракт;
- для офицеров письмо-согласие дополнительно должно быть согласовано с Генеральным штабом ВСУ.
Важно! Для лиц возрастной категории 60+ контракт заключается с испытательным сроком до шести месяцев. Основной срок действия составляет один год с возможностью продления еще на год.
Если во время испытательного срока окажется, что военнослужащий не соответствует требованиям для службы по контракту, его контракт прекращается досрочно, а он увольняется с военной службы.
Мобилизация в Украине: последние новости
Недавно в приложении Резерв+ появилась новая отметка о прохождении базовой общевойсковой подготовки" для некоторых военнообязанных. По словам Минобороны, эта отметка не требует дополнительных действий, за нее не предусмотрены штрафы.
Сейчас в Министерстве обороны нарабатываются законодательные возможности по контрактной армии. Речь идет об условиях, когда военнослужащие, которые проходят службу по мобилизации, подписывают контракты.
В Украине также обновили правила отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей, чтобы избежать использования обучения для уклонения от службы. Отсрочка будет предоставляться только при соблюдении определенных условий.