Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Романа Костенка.

Як чоловіки 60+ можуть укласти контракт?

Роман Костенко розповів, що до військових частин і ТЦК та СП вже розіслали Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років.

Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів,

– пояснив нардеп.

Варто зазначити, що новий закон встановлює кілька вимог, які необхідно виконати для укладання контракту:

пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримати висновок про придатність;

мати лист-згоду від командира військової частини, з якою укладається контракт;

для офіцерів лист-згода додатково повинен бути погоджений з Генеральним штабом ЗСУ.

Важливо! Для осіб вікової категорії 60+ контракт укладається з випробувальним терміном до шести місяців. Основний строк дії становить один рік із можливістю продовження ще на рік.

Якщо під час випробувального терміну виявиться, що військовослужбовець не відповідає вимогам для служби за контрактом, його контракт припиняється достроково, а він звільняється з військової служби.

